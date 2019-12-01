Son Dakika Haberleri: Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden doğum günü sürprizi
Son Dakika Güncel Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden doğum günü sürprizi

6 saat önce

Ağrı'da, polis olmayı isteyen 12 yaşındaki engelli Özcan Dayanmaz'ı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindeki polisler, doğum günü sürprizi yaptı.

Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden doğum günü sürprizi, System.String[]

Ağrı'da, polis olmayı isteyen 12 yaşındaki engelli Özcan Dayanmaz'ı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindeki polisler, doğum günü sürprizi yaptı.

"Serebral palsi" (beyin felci) hastası Özcan'ın ablası Sibel Dayanmaz, İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği mailde, kardeşinin polislere hayranlığını ve bu mesleğe duyduğu ilgiyi anlattı.

Mailinde, kardeşinin polislerle bir gün geçirmek istediğini belirten Dayanmaz, Özcan'ın doğum gününde polislerle beraber olması durumunda büyük mutluluk duyacağını aktardı.

Mesajı okuyunca duygulanan İl Emniyet Müdürü Özen de polis hayranı çocuğun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Özen, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personeliyle engelli çocuğu ziyaret etti.

Özcan Dayanmaz ile sohbet eden polisler, üzerinde "İyi ki doğdun Özcan" yazılı pastayla doğum günü sürprizi yaptıkları çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Trafik ekip aracıyla gezintiye çıkan Özcan, telsiz kullandı, polis şapkası takarak ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir gün yaşayan Dayanmaz, doğum günü sürprizi için polislere ve İl Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür etti.

Polis, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden doğum günü sürprizi
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