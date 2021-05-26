Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu - Son Dakika

Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu

26.05.2021 14:14

- Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu Hollanda'da polis memuruyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle mesleğini bırakarak Türkiye'ye dönen Abdullah Çakır, kurduğu çiftlikte kaz, tavuk ve meyve üretimi yapıyor.

- Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu

YOZGAT - Hollanda'da polis memuruyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle mesleğini bırakarak Türkiye'ye dönen Abdullah Çakır, kurduğu çiftlikte kaz, tavuk ve meyve üretimi yapıyor.

Hollanda'da polis memuru olarak görev yaparken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapan Abdullah Çakır, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 130 dönüm alana kurduğu çiftlikte başta kaz ve tavuk olmak üzere badem, ceviz üretmeye başladı.

Çiftliğinde 600'ü damızlık olmak üzere bin 500 kaz bulunan Çakır, bu sayıyı 5 bine çıkararak yurt dışına kaz ihraç etmek istiyor. Çakır, çiftlikte bulunan kazların her gün beslemesini ve bakımını da büyük bir özveri ile yapıyor.

Kazlara talebin fazla olduğunu ve Pazar sıkıntısı yaşamadığını anlatan Çakır, Kars'tan kaz satın almaya gelenlerin dahi olduğunu söyledi.

En büyük hedefinin yurt dışına kaz ihraç etmek olduğunu belirten Çakır, "Yurt dışından kesin dönüş yaptıktan sonra memleketimize biraz faydamız olsun diye burada bir çiftlik kurduk. Meyve, kaz, tavuk bunların üretimini yapıyorum burada. Şu an 600 adet damızlık kazım var, bine yakın da yavru kazlarım var. Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyorum. Türkiye genelinde toplu satıyoruz, çevreden vatandaşlar gelip alıyor, kaz elimizde kalmıyor. Kaz sektörü farklı, civciv satışı farklı, kesim satışı farklı. Örneğin Kars kazının adı var ama geçen sene 400 adet kazı Kars'a gönderdim. Sadece pişirmesi farklı olduğu için bizden kilosunu canlı olarak 24 liraya alıyorlar temizletip İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 300-400 liraya satıyorlar. Kaz yeni bir sektör inşallah ilimizde üreten kişi sayısı artar, kesimhaneler yapılır. Yurt dışına da ülkemizden kaz gönderilir" dedi.

Kaz ve tavuk üretiminin yanı sıra meyvecilikle de uğraştığını anlatan Çakır, "Ceviz ve badem ağacı ağırlıklı olmak üzere 6 bine yakın meyve ağacım var. Bu sayıyı da artırıp alternatif ürünleri yetiştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu
Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu
Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu
Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu
Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu
Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu

Polis Memuru, Hollanda, Türkiye, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu - Son Dakika Ekonomi


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