Son Dakika Haberleri: Polislik Mesleğini Anlattılar

Polislik Mesleğini Anlattılar

2 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürü ekipleri Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine polislik mesleğiyle ilgili bilgilendirme yaptılar.

Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapılan programda çocuk büro ekipleri öğrencilere polislik mesleğini Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ki birimlerle ilgili geniş kapsamlı bilgi verdiler. Programa yoğun ilgi gösteren öğrenciler program sonunda çocuk büro ekiplerine soru yağmuruna tuttular. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri diğer okullarda da programların devam edeceğini öğrencilerle kaynaşıp onlara polislik mesleğini sevdirmek adına bu tür programlara ağırlık vereceklerini bildirdiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

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