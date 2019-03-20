Polislik Sınavı Sorularını Dağıtan Fetö Sanığına Hapis

Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını dağıttığı ileri sürülen eski zabıt katibi Ali Akçiçek'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada 9 yıl hapis cezası verildi.

Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını dağıttığı ileri sürülen eski zabıt katibi Ali Akçiçek'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada 9 yıl hapis cezası verildi.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Akçiçek ve avukatı katıldı.



Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Akçiçek, geçmişte Yargıtayda zabıt katibi olarak görev yaptığını, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, sınav sorularını dağıtmasının söz konusu olmadığını söyledi.



Duruşmada beyanları alınan 5 tanık ise Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını sanık Ali Akçiçek'ten aldıklarını itiraf etti.



Sanığın son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Akçiçek'i terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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