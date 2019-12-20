Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi - Son Dakika Dünya

Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi

6 saat önce

2018'de polislikten KHK ile ihraç edilen Hasan Karpuz, Kayseri'nin İncesu ilçesi Üçkuyu çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

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2018'de polislikten KHK ile ihraç edilen Hasan Karpuz, Kayseri'nin İncesu ilçesi Üçkuyu çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Polislikten çobanlığa. KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi.View on euronews

Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi

Kayseri, Üçkuyu, İncesu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:45 
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