Son Dakika › Dünya › Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi - Son Dakika Dünya
Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi
6 saat önce
2018'de polislikten KHK ile ihraç edilen Hasan Karpuz, Kayseri'nin İncesu ilçesi Üçkuyu çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.
2018'de polislikten KHK ile ihraç edilen Hasan Karpuz, Kayseri'nin İncesu ilçesi Üçkuyu çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Polislikten çobanlığa. KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:45
Son Dakika Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı