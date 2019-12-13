Polislikten emekli oldu, ahşap oyma sanatına gönül verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polislikten emekli oldu, ahşap oyma sanatına gönül verdi - Son Dakika

Polislikten emekli oldu, ahşap oyma sanatına gönül verdi

6 saat önce

AMASYA'da, 26 yıllık görev süresinin ardından emekli olan polis memuru Yücel Gökrem (48), ahşap oyma sanatına gönül vererek, yüzlerce eser yaptı.

Polislikten emekli oldu, ahşap oyma sanatına gönül verdi, System.String[]

AMASYA'da, 26 yıllık görev süresinin ardından emekli olan  polis memuru Yücel Gökrem (48), ahşap oyma sanatına gönül vererek, yüzlerce eser yaptı. Gökrem'in ağaç köklerinden ortaya çıkardığı dekoratif eserler, ilgi görüyor.

Polis memurluğundan 2018 yılında emekli olan Yücel Gökrem, memleketi Amasya'da Belediye Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katıldı. Gökrem, hobi olarak gönül verdiği ahşap oymacılığında eğitimler sayesinde kendisini kısa sürede geliştirdi. Gökrem'in, ağaç köklerini özenle oyup, ortaya çıkardığı dekoratif eserler, görenlerin ilgisini çekti.

Boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap oyma sanatı kursuna gittiğini söyleyen Yücel Gökrem, "26 yıl polis olarak görev yaptım, şimdi sanatla uğraşıyorum. Çok güzel bir his, stres atıyorum. Öğrenmenin yaşı yok, emekli olduktan sonra topluma faydalı işler yapabilmek için mücadele veriyorum" dedi.


Amasya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu
Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölüm nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar

Son Dakika Haberleri
19:04 Adalet Bakanı Gül: "20 sene önce kendi dilinizde bir şarkı dinleyemezdiniz" - Son Dakika
19:02 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika
19:02 Malatya'da tefeci operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
19:02 Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
19:00 HDP mitingine yönelik saldırı davasında karar - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:09:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polislikten emekli oldu, ahşap oyma sanatına gönül verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]