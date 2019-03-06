Polislikten İhraç Edilen Şahıs Fetö'den Gözaltına Alındı

Adana'da FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek polislik mesleğinden ihraç edilen bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek polislik mesleğinden ihraç edilen bir kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce polis olarak görev yaparken FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek meslekten ihraç edilen H.D. gözaltına alındı. Zanlı Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA

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