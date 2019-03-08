Polislikten İhraç Edilen Şahıs Fetö'den Tutuklandı
1 saat önce
Adana'da FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek polislik mesleğinden ihraç edilen bir kişi tutuklandı.
Adana
'da FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek polislik mesleğinden ihraç edilen bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce polis olarak görev yaparken FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek meslekten ihraç edilen H.D. gözaltına alındı.
Zanlı Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorgulandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
tarafından tutuklandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
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