Son Dakika Haberleri: Polislikten İhraç Edilen Şahıs Fetö'den Tutuklandı

Polislikten İhraç Edilen Şahıs Fetö'den Tutuklandı

1 saat önce

Adana'da FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek polislik mesleğinden ihraç edilen bir kişi tutuklandı.

Polislikten İhraç Edilen Şahıs Fetö'den Tutuklandı, System.String[]
Adana'da FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek polislik mesleğinden ihraç edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce polis olarak görev yaparken FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek meslekten ihraç edilen H.D. gözaltına alındı.

Zanlı Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorgulandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:00 Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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