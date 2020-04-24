Polisten 10 yaşına giren Harun'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polisten 10 yaşına giren Harun'a doğum günü sürprizi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde korona virüs salgınından dolayı evinden çıkamayan Harun Coşar'a polis ekipleri doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yaşına basan Harun Coşar'a doğum günü sürprizi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan ve bugün 10 yaşına basan Harun'un ailesi 155 hattını arayarak çocuğunun doğum günü olduğunu ve evden çıkamadıklarını söyledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, aldıkları pasta ile Harun Coşar'ın Aziziye Mahallesindeki evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kapıyı açan Harun'a mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, çocuğun doğum gününü kutladı.

Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Harun Coşar, kendisi için büyük sürpriz olduğunu, çok heyecanlandığını ve polis ağabeylerine teşekkür ettiğini söyledi.