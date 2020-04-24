Polisten, 11 yaşındaki Berfin'e doğum günü pastası - Son Dakika

Polisten, 11 yaşındaki Berfin'e doğum günü pastası

MERSİN'de, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Berfin Alkış'a (11) pasta götürerek, doğum günü kutlaması yaptı.

MERSİN'de, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Berfin Alkış'a (11) pasta götürerek, doğum günü kutlaması yaptı. Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan Berfin Alkış, sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak, doğum günü pastası istedi. Talep üzerine pasta alan devriye ekipleri, Berfin'i evinde ziyaret ederek hediyesini verdi.Öte yandan ekipler tarafından yine kent gelinde doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. -



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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