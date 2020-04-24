Polisten, 11 yaşındaki Berfin'e doğum günü pastası - Son Dakika

Öte yandan ekipler tarafından yine kent gelinde doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan Berfin Alkış, sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak, doğum günü pastası istedi. Talep üzerine pasta alan devriye ekipleri, Berfin'i evinde ziyaret ederek hediyesini verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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