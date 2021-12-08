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Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika

Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar

08.12.2021 10:34
Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar

Bursa'da motorize yunus ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli şahıs 15 kilometre boyunca kaçtı.

Bursa'da motorize yunus ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli şahıs 15 kilometre boyunca kaçtı. Başka araçlar nedeniyle kapanan sokağa giren şahıslar kıskıvrak yakalandılar. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobilde yapılan aramada sahte kimlik, sahte ehliyet ve uyuşturucu madde çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yunus ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan 2 şahıs otomobil ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre kaçtıktan sonra araçlar nedeniyle kapanan sokağa giren şüpheliler yakayı ele verdiler. Motordan inen yunus polisi ekipleri şüpheli 2 kişiyi otomobilden indirerek gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise sahte kimlik, sahte ehliyet ve 120 gram uyuşturucu çıktı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - BURSA

Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar
Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar
Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar
Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar
Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar
Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar
Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar

Uyuşturucu, Osmangazi, Ehliyet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika


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