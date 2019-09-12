Son Dakika Haberleri: Polisten 2 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu
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Polisten 2 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu

1 saat önce

ANTALYA'da polis, sahte tarım ilacı üretilen depoya operasyon düzenledi.

Polisten 2 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu, System.String[]

ANTALYA'da polis, sahte tarım ilacı üretilen depoya operasyon düzenledi. Depo sahibi B.T. kaçarken, 11 Suriyeli gözaltına alındı. Tarım ilacının değerinin 2 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren ve uzun süre fiziki takip yapan Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte tarım ilacı üretilen ve satışı yapılan depoya operasyon düzenledi. Operasyonda işyeri sahibi B.T. kaçarken, işyerinde çalışan 11 Suriye vatandaşı gözaltına alındı. İşyerinde arama yapan polis, 2 milyon lira değerinde 7 ton sahte tarım ilacı, 3 bin 600 adet 1'er litrelik paketlenmiş satışa hazır sahte sıvı tarım ilacı, muhtelif sayıda doluma hazır marka basılmış boş bidon ile ilaç yapmakta kullanılan çeşitli materyallere el koydu. Gözaltına alınan 11 şüpheli 'insan sağlığını tehlikeye atmak' ve 'sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:02 Kaynak: DHA
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