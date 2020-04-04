Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı. Pendik'te pazarda denetim gerçekleştiren polis, vatandaşların kimliklerini kontrol etti, anons yaparak uyarılarda bulundu.



Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı ve pazar, market gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın ardından polis ekipleri Pendik'te bir pazarda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşlarına baktı. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşları uyararak maske takmaları gerektiğin belirtti. Pazar alanında polis otosundan anonslar yapılarak vatandaşlara 'evinde kal' uyarılarında bulunuldu. - İSTANBUL