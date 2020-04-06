Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri Pendik'te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.

Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı, pazar market ve benzeri kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Yasağın hayata geçirilmesiyle polis denetimlerini sıklaştırdı. Pendik Meydanında uygulama yapan polis, bazı vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşına baktı. Ayrıca polis otosundan da vatandaşlara 'evde kalın' anonsları yapıldı.

Polis tarafından kimliği kontrol edilen bir kişi, "Memnunuz tabii. Mecbur olduğumuz için çıktık. Alışveriş yapacağız" dedi.

(İHA)