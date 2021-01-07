Polisten 30 dakika boyunca kaçtı, yakalanınca 'Benim abim de polis' dedi - Son Dakika

Polisten 30 dakika boyunca kaçtı, yakalanınca 'Benim abim de polis' dedi

07.01.2021 23:27
Polisten 30 dakika boyunca kaçtı, yakalanınca 'Benim abim de polis' dedi, System.String[]

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 30 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 30 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan sürücü 'Benim abim de polis' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Alınteri Caddesi üzerinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 06 RZR 19 plakalı ticari araç sürücüsü C.T.(21), 'dur' ihtarına uymayarak aracını polis ekiplerinin üzerine sürüp kaçmaya başladı. 30 dakika süren kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde ekipler tarafından kaçan araç durdurularak, Sürücü C.T. ve yolcu koltuğunda bulunan O.Y.(35) yakalandı. Polis ekipleri tarafından araması yapılan sürücü C.T., 'Benim abim de polis' dedi. Ayrıca sürücü C.T., bir oto tamircisinde çalıştığını ve Emniyet Müdürlüğü'nün de araçlarını tamir ettiğini söyledi.

C.T. ve O.Y., yapılan üst araması ve alkol muayenesinin ardından, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten 30 dakika boyunca kaçtı, yakalanınca 'Benim abim de polis' dedi - Son Dakika


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