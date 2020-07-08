Polisten 4 milyon liralık bahis operasyonu - Son Dakika

Polisten 4 milyon liralık bahis operasyonu

Polisten 4 milyon liralık bahis operasyonuAntalya Polisi, yurtdışı kaynaklı farklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan bahis çetesine yönelik operasyon düzenledi.

Polisten 4 milyon liralık bahis operasyonu

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Antalya Polisi, yurtdışı kaynaklı farklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan bahis çetesine yönelik operasyon düzenledi. 6 şehirde, 24 kişi yakalandı. Bahis çetesinin 4 milyon lirayı bitcoin aracılığıyla dijital paraya çevirdiği ortaya çıktı. Operasyon ile ilgili 7 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yönetilen 16 farklı internet sitesiyle ilgili operasyon başlattı. Organize bir şekilde yasa dışı bahis oynatan ve bu yolla 4 Milyon liralık haksız kazancın bitcoin (BTC) aracılıgıyla dijital paraya çevrildiği bilgisine ulaştı. Antalya Polisi, yine Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. M.Y. adlı zanlının liderliğini yaptığı bahis çetesi operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal, para sayma makinası, 30.385 lira, 2.150 Amerikan Doları, 500 Euro, 1 adet silah ve 180 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli şahıslardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklandı, 11 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten 4 milyon liralık bahis operasyonu - Son Dakika
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