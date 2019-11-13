Son Dakika Haberleri: Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon - Son Dakika

Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon

6 saat önce

Balıkesir polisi, il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda, 4 uyuşturucu tacirini çok sayıda uyuşturucu madde ile yakaladı.

Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon, System.String[]

Balıkesir polisi, il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda, 4 uyuşturucu tacirini çok sayıda uyuşturucu madde ile yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 3,24 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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