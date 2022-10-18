BURSA-POLİSTEN 5 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANINCA 'BEN SÜRMÜYORDUM' DEDİ - Son Dakika
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BURSA-POLİSTEN 5 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANINCA 'BEN SÜRMÜYORDUM' DEDİ

18.10.2022 03:13

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi, 5 kilometrelik takibin ardından aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi, 5 kilometrelik takibin ardından aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis ekiplerinin tespit etmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G. "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın." dedi. 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Mobilya Sanayi bölgesinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 16 AVN 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobilin hızını arttırıp kaçmaya başladı. Anons üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekipler sanayinin çıkışlarını kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından çıkış yolları kapatıldığı için otomobili terk eden 4 kişi, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

'BEN SÜRMÜYORDUM. ŞİKAYETÇİ OLURUM YARIN'

Mobese kameralarını inceleyen polis, otomobili Ömer Lütfü G.'nin (23) kullandığını tespit etti. Ancak aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G., alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın." diyerek tepki gösterdi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Lütfü G.?nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü Ömer Lütfü G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA-POLİSTEN 5 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANINCA 'BEN SÜRMÜYORDUM' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA-POLİSTEN 5 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANINCA 'BEN SÜRMÜYORDUM' DEDİ - Son Dakika
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