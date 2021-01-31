Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

31.01.2021 17:18

Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi Bursa'da hafta sonu kısıtlamasında dışarıya çıkamayan Şana çifti, polisleri çok seven serebral palsi hastası oğulları 5 yaşındaki Mehmet Akif için doğum günü dolayısıyla polis ekiplerinden yardım istedi.

Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

BURSA - Bursa'da hafta sonu kısıtlamasında dışarıya çıkamayan Şana çifti, polisleri çok seven serebral palsi hastası oğulları 5 yaşındaki Mehmet Akif için doğum günü dolayısıyla polis ekiplerinden yardım istedi. Şana çiftinin isteğini geri çevirmeyen ekipleri ellerinde pasta ile kapıda gören Mehmet Akif mutluluktan havaya uçtu.

Bursa'da 5 yaşına giren serebral palsi hastası oğulları Mehmet Akif için ne yapacaklarını düşünen Esra ve Resul Şana çiftinin aklına polis ekipleri geldi. Çocuklarının polisleri çok sevdiğini bilen çift, 155'i arayarak yardım istedi. Şana çiftinin isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, pastaneden aldıkları pasta ile Şana çiftinin kapısını çaldı. Ekiplerin ellerinde pasta ile kapıda gören Mehmet Akif, mutluluktan havaya uçtu. Büyüyünce polis olacağını ifade eden Mehmet Akif, çok merak ettiği kelepçeye ise dokunmayı ihmal etmedi.

Polis ekiplerinin isteklerini geri çevirmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Resul, "Oğlum polisleri çok seviyor. Rahatsızlığı olduğu için onu mutlu etmeyi düşündük. Dışarı çıkamadığımız için böyle bir istekte bulunduk. Mutluluktan ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Polis olmayı çok istediğini belirten Mehmet Akif ise, "Büyüyünce polis olacağım. Hırsızları yakalayacağım. Onlara kelepçe takarak hapishaneye kilitleyeceğim" diye konuştu.

Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Bursa, Polis, Doğum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Polisten 5 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika


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