Polisten 6 uyuşturucu şüphelisine operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten 6 uyuşturucu şüphelisine operasyonu - Son Dakika

Polisten 6 uyuşturucu şüphelisine operasyonu

29 dakika önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.

Polisten 6 uyuşturucu şüphelisine operasyonu, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 604 adet uyuşturucu hap ile 6.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüphelileri ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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