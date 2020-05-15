Polisten 8 ilde 'hijyen' operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Suç unsuru içerebileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. 3 şüpheli ise aranıyor.

Baskın yapılan adreslerde, 4 tabanca, 7 adet şarjör, 124 adet fişek, 1 adet polis ibareli basın kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirildi.

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