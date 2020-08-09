Polisten Adalar'da koronavirüs bilgilendirmesi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ve halk plajlarında, mesire alanları, iskele, meydanlar ile cadde ve sokaklarda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

Adalar'da çalışma yapan ekipler, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler ile koronavirüsü fırsat bilerek dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini de vatandaşlara anlattılar.

Kovid-19'un belirtileri ve nasıl bulaştığı hakkında da bilgi veren ekipler, belirtilerin göstermesi halinde vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını ifade ettiler.

Ayrıca denizde boğulmalara karşı vatandaşların daha dikkatli olunması istendi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirici broşürleri de vatandaşlara dağıttı.