Son Dakika Haberleri: Polisten Aksiyon Filmlerini Aratmayan Hareket... Uçan Polis Torbacıya Böyle Geçit Vermedi

Polisten Aksiyon Filmlerini Aratmayan Hareket... Uçan Polis Torbacıya Böyle Geçit Vermedi

1 saat önce

Polisten aksiyon filmlerini aratmayan hareket... Uçan polis torbacıya böyle geçit vermedi Adana'da narkotik polislerinden biri torbacılık yaptığı ileri sürülen zanlıları hareket halindeki otomobilin üst kısmına asılarak diğeri de lastiklere ateş ederek etkisiz hale getirdiADANA - Adana'da...

Polisten aksiyon filmlerini aratmayan hareket... Uçan polis torbacıya böyle geçit vermedi
Adana'da narkotik polislerinden biri torbacılık yaptığı ileri sürülen zanlıları hareket halindeki otomobilin üst kısmına asılarak diğeri de lastiklere ateş ederek etkisiz hale getirdi

ADANA - Adana'da narkotik polislerinden biri torbacılık yaptığı ileri sürülen zanlıları hareket halindeki otomobilin üst kısmına asılarak diğeri de lastiklere ateş ederek etkisiz hale getirdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis otomobili takibe başladı. Ancak bir süre sonra takibi fark eden şahıslar polisten kaçmak istedi. Polis ile şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polis, kaçan kişileri Kozan Yolu'nda sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtakiler arkalarındaki arabaya çarpıp kaçmaya devam etti. Polisler de araçlarından inip aracı durdurmak istedi. Bu arada polislerden biri kaçmak isteyenlerin içinde bulunduğu aracının üst kısmına tutundu. Ancak otomobil durmayıp devam edince polis hareket halindeki araç üzerinde kaldı. Diğer polis ise otomobilinin lastiklerini ateş etti. Lastikleri patlayan otomobil yaklaşık 15 metre gittikten sonra durdu. Otomobilden inen şahıslar sağa ve sola kaçmaya başladı. Polislerde iki kişiyi yakalamak için peşlerinden koştu. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Zanlılardan İdris Y. kaçarken elinde içinde 920 uyuşturucu hap bulunan torbayı attı. Polis yaşanan kovalamanın ardından hem zanlı İdris Y. hemde onu almak içih gelen kardeşi Sinan Y. ve arkadaşı Şiar K.'yı yakaladı. Zanlılar ifadelerinde uyuşturucu satmadıklarını hasımları olduğu için korkup kaçtıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. İdris Y. tutuklanırken diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu arada başka bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir zanlı da adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:51 Kaynak: İHA

Adana, Narkotik, Polis, 3. Sayfa
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