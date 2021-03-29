Polisten alzheimer hastasına: "Aç mısın, karnın tok mu" - Son Dakika

Polisten alzheimer hastasına: "Aç mısın, karnın tok mu"

29.03.2021 14:33
Polisten alzheimer hastasına:

Kocaeli'de ihbar üzerine alzheimer hastasının evine kontrole giden polis, kapı aralığından gördüğü yaşlı kadının sıkıntılı halinden şüphelenerek, "Yemeğin var mı? Aç mısın?

Kocaeli'de ihbar üzerine alzheimer hastasının evine kontrole giden polis, kapı aralığından gördüğü yaşlı kadının sıkıntılı halinden şüphelenerek, "Yemeğin var mı? Aç mısın? Karnın tok mu? Bir derdin, ihtiyacın var mı? Varsa hemen halledelim" dedi.

Ekipleri harekete geçiren olay, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşadığı ileri sürülen alzheimer hastası Sabiha K.'nın komşuları, yaşlı kadının bakıma muhtaç olduğunu düşünerek, huzurevine yerleştirilmesi için ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Site güvenliği ile birlikte yaşlı kadının yaşadığı eve giden polis, uzun süre kapı ziline bastı. Kapının açılmaması üzerine tedirgin olan polis ekibi, bölgeye itfaiye ekiplerini isteyeceği sırada yaşlı kadın kapıyı açtı. Sabiha K.'ya, "Bir sıkıntın var mı? Yemek var mı? Aç mısın? Karnın tok mu? Bir derdin, ihtiyacın var mı? Varsa hemen halledelim" diye sordu. Sabiha K. ise yemek yediğini ve sıkıntısının olmadığını söyledi.

Polis ekibi, herhangi bir sıkıntının olmadığını tespit ederek bölgeden ayrıldı. - KOCAELİ

Polisten alzheimer hastasına: Aç mısın, karnın tok mu
Polisten alzheimer hastasına: Aç mısın, karnın tok mu
Polisten alzheimer hastasına: Aç mısın, karnın tok mu
Polisten alzheimer hastasına: Aç mısın, karnın tok mu

Kocaeli, Söğüt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten alzheimer hastasına: 'Aç mısın, karnın tok mu' - Son Dakika


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