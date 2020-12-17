Polisten anlamlı bağış - Son Dakika

Polisten anlamlı bağış

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi. Polis ekipleri emniyete gelen Kan Bağış Tırında kan bağışında bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kan Bağış Tırını ziyaret ederek, bu zor günlerde Covid-19 salgını sebebiyle emeklerini esirgemeyen sağlık çalışanlarına ve bağış yapan personele teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu

BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil

Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu

Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş

Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu

Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu