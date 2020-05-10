Polisten Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

İstanbul'da polis ekipleri Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla bazı evleri ziyaret ederek annelere çiçek verdi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çekmeköy'de şehit annelerinin evine ziyaret gerçekleştirdi. Polis, bir süre sohbet ettikleri şehit annelerine çiçek verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Bursa'da ikamet eden emekli emniyet müdürünün Kadıköy'de yaşayan annesine pasta götürerek Anneler Gününü kutladı.