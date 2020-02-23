Polisten araba hırsızlarına "Garaj Operasyonu" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten araba hırsızlarına 'Garaj Operasyonu' - Son Dakika

Polisten araba hırsızlarına "Garaj Operasyonu"

22 dakika önce

Ankara'da hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları kendilerini maliye memuru olarak tanıtarak çalan hırsızlar, polisin düzenlediği "Garaj Operasyonu" ile yakalandı.

Polisten araba hırsızlarına

Ankara'da hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları kendilerini maliye memuru olarak tanıtarak çalan hırsızlar, polisin düzenlediği "Garaj Operasyonu" ile yakalandı.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinde 2 kişinin hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları kendilerini maliye memuru olarak tanıtarak yediemin otoparkına çekme bahanesiyle çaldıklarını tespit etti. Yapılan incelemelerde bu yöntemle 12 aracın çalındığı, araçların parçalanmak üzere oto sanayiye götürüldüğü belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren polis, kendilerini maliyeden memur olarak tanıtan 2 kişiyi ve olayla ilgisi bulunan diğer kişilerin kimliklerini tespit etti. 2 ay süren takiple şüphelileri adım adım izleyen polis, şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında otoparkçı, yedek parçacı, çekici sürücülerinin de olduğu 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polisin şüphelileri 2 ay süren takibi ise polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin çaldıkları iki aracı çekiciye koyup götürdüğü anlar da yer alıyor. - ANKARA

Hırsızlık Büro Amirliği, Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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