Son Dakika Haberleri: Polisten aranan 18 kişiye operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Polisten aranan 18 kişiye operasyon - Son Dakika

Polisten aranan 18 kişiye operasyon

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.

Polisten aranan 18 kişiye operasyon, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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