Polisten ateş ölçerli denetim - Son Dakika

Polisten ateş ölçerli denetim
6 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilerin ateşini ölçerek, maske takıp takmadıklarını kontrol etti.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilerin ateşini ölçerek, maske takıp takmadıklarını kontrol etti.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde ana arterler üzerine uygulama yaptı. Polis ekipleri, durdurdukları araçlarda seyahat edenlere neden dışarı çıktıklarını sordu. Polis, araçlardakilerin ateşlerini ölçüp, maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Maske takmayanlar uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:53 Kaynak: DHA
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