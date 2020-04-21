Polisten ATM önünde dolandırıcı ve sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Polisten ATM önünde dolandırıcı ve sosyal mesafe uyarısı

Polisten ATM önünde dolandırıcı ve sosyal mesafe uyarısı Adana polisi ATM'leri gezerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıp, kuyrukta beklerken de sosyal mesafelerini korumalarını istedi Adana polisi ATM'leri tek tek gezerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıp, kuyrukta beklerken...

Polisten ATM önünde dolandırıcı ve sosyal mesafe uyarısı Adana polisi ATM'leri gezerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıp, kuyrukta beklerken de sosyal mesafelerini korumalarını istedi ADANA - Adana polisi ATM'leri tek tek gezerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıp, kuyrukta beklerken de sosyal mesafelerini korumalarını istedi. Yeni tip korona virüs bahanesiyle vatandaşları ATM önlerinde dolandıranların ortaya çıkması nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polisler dolandırıcılara karşı Adana genelindeki bütün ATM'leri gezerek buradan para çeken vatandaşları tek tek uyardı. Polis vatandaşlardan, ATM'de yanlarına yardım bahanesiyle gelen şahıslara kesinlikle inanmamalarını, paralarını onlara çektirmemelerini ve şifreyi kesinlikle kimseye vermemelerini istedi. Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ATM'de bekleyen vatandaşları internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. Siber polis telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi ya da sosyal vefa gurubundan aradığını söyleyip kart şifresini öğrenerek maaşını eve getireceğini söyleyenlere inanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Polis ayrıca ATM kuyruğunda bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uyması konusunda ikaz etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu

Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı

İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti

Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?

Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor

Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi

2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş

Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı