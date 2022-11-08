Aynı adrese kumar baskını! Malzemeleri kimyasal ile eritmişler - Son Dakika
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Aynı adrese kumar baskını! Malzemeleri kimyasal ile eritmişler

08.11.2022 08:55

Adana'nın Sarıçam ilçesinde daha önce güvenlik kameralı kumarhaneye dönüştürülen ve baskın sonrası mühürlenen sendika binasına mühür süresinin dolmasının ardından tombala oynatıldığı iddiasıyla yeniden baskın yapıldı. Uzun süre kapıyı açmayan şüphelilerin strafordan yapılan tombala kartları ve malzemelerini asit bazlı kimyasal madde ile erittikten sonra kendilerini eğitim veriyormuş gibi gösterdikleri belirlendi. Binadaki 70 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Nisan ayında, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yapmıştı. Güvenlik kameralı ve demir kapıları sürgülü bina, tombala oynatıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Mühür süresi dolan binada yeniden tombala oynatıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgeyi izlemeye aldı.

EĞİTİM ALDIKLARINI SÖYLEDİLER

Sendika tabelasının indirildiği ancak iç düzeni aynı olan binaya gece saatlerinde onlarca insanın girip çıktığını belirleyen ekipler, savcılıktan alınan arama izni ile adrese baskın yaptı. Güvenlik kameralı ve iki demir kapısı sürgülerle güçlendirilmiş binaya gelen ekipler, içerideki şüphelilerden kapıları açmalarını istedi. Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, kendilerine daha önce olduğu gibi 'eğitim alıyormuş' süsü verip, tombala oynamadıklarını iddia ettiler.

ADANA-POLİSTEN AYNI ADRESE KUMAR BASKINI;KUMAR MALZEMELERİNİ KİMYASAL İLE ERİTMİŞLER

ASİT BAZLI KİMYASAL KULLANMIŞLAR

Binada yapılan aramada, geçmiş yıllarda tombala malzemelerini tuvalete ve sokağa atarak gizlemeye çalışan ancak her defasında başarılı olamayan şüphelilerin bu kez farklı bir yöntem geliştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, daha önce kağıt, plastik ve metalden yapılan tombala malzemeleri strafordan imal ettiği, yakalanmamak için baskın sırasında tuvalette sakladıkları asit bazlı kimyasallar ile bu malzemeleri erittiği belirlendi.

ADANA-POLİSTEN AYNI ADRESE KUMAR BASKINI;KUMAR MALZEMELERİNİ KİMYASAL İLE ERİTMİŞLER

70 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Bu nedenle baskında kumar malzemelerine ulaşamayan ekipler, şüphelilerin eritme işleminde kullandığı kimyasallara detaylı incelemek üzere el koydu. Binanın halen İnc-İş Sendikası'na ait olduğu, içeride yakalanan ve haklarında idari işlem başlatılan 70 kişinin sendika üyesi olmadıkları bildirildi. Polisin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA
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ŞEHİT OLAN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER İSMAİL ESMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞEHİT OLAN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER İSMAİL ESMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kumar malzemelerini asitle eriterek yok etmişler Kumar malzemelerini asitle eriterek yok etmişler

Ahlak Büro Amirliği, Sendika, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı adrese kumar baskını! Malzemeleri kimyasal ile eritmişler - Son Dakika

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