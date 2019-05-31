Polisten böyle ceza görülmedi...Polis kurallara uymayan sürücüyü megafonla rezil etti
40 dakika önce
Polisten böyle ceza görülmedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:27 Kaynak: İHA
Polisten böyle ceza görülmedi...Polis kurallara uymayan sürücüyü megafonla rezil etti
MALATYA - Malatya
'da yanlış park eden ve ehliyetini vermeyen sürücü polisi çileden çıkarttı. Polis, elindeki megafon ile anons ederek, sürücüyü rezil etti.
Malatya Nasuhi Caddesinde yaşanan olayda polis ekipleri, aracını yasak yere park eden ve ehliyetini vermeyen sürücüyü öyle bir cezalandırdı ki, görenleri şaşırttı. Amatör kameraya da yansıyan bu anlarda polis, megafonla anons yaparak, sürücünün yaptığı yanlışi söyleyerek herkese rezil etti. polisin verdiği cezaya sinirlenen sürücü ise anons yapan polisin üzerine yürüdü.
Polis ile sürücü arasında yaşanan gerginlik diğer polislerin araya girmesiyle sona erdi.
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