Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika

Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısı

ADANA'da polis, banka dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

ADANA'da polis, banka dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı. İl İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan bankaların önünde bekleyen vatandaşlara yönelik çalışma yaptı. Hazırlanan bilgilendirme broşörleriyle vatandaşları banka dolandırıcılarına karşı uyaran ekipler, özellikle emeklilerin dikkatli olmasını istedi. Polis, banka önünde beklerken sosyal mesefa kuralına dikkat edilmesini söyleyerek, "Özellikle emekli maaşlarını ATM 'lerden çekmek isteyen vatandaşların yanına gelen dolandırıcılar, yardım bahanesiyle vatandaşların banka kartını el çabukluğuyla değiştirerek hesaplardaki paraları çekiyor. Banka görevlisi dışında hiç kimseye güvenmeyin" dedi. Daha sonra hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca 'Evde kal' projesiyle evinde bulunan kişilerin yine sosyal medya ve internet dolandırıcılarına karşı da dikkatli olmaları istendi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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