Polisten broşürlü "korona virüs" uyarısı - Son Dakika
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Polisten broşürlü "korona virüs" uyarısı

7 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 49 vak'anın görüldüğü yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında polis ekipleri vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Polisten broşürlü

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 49 vak'anın görüldüğü yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında polis ekipleri vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan vatandaşları yeni tip korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda broşür dağıtarak uyardı.


Ekipler, korona virüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapılacak bahanesiyle, evlere hırsızlık için gelen şahıslara karşı vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. Polis, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda kendilerini uyarıp şüpheli durumlarda 155 hattını aramalarını istedi.


Vatandaşlar, bunun güzel bir uygulama olduğunu, insanların kendilerinin de tedbir alması gerektiğini belirttiler. - KARABÜK

Karabük, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
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