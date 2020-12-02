Polisten bu sefer kaçamadı - Son Dakika

Eskişehir'de araması bulunan şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Kökdere Sokak'ta polis ekipleri şüphelendikleri aracı takibe aldı. Polislerin kendisini takip ettiğini anlayan şüpheli kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan Yusuf D.'in Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesince "Askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan arandığını öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin ayrıca üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - ESKİŞEHİR