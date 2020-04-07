Polisten çarşı merkezinde ateş ölçerli denetim - Son Dakika

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Polisten çarşı merkezinde ateş ölçerli denetim
6 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilerin ateşini ölçerek, maske takıp-takmadıklarını kontrol etti.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilerin ateşini ölçerek, maske takıp-takmadıklarını kontrol etti.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezindeki ana arterler üzerine uygulama yaptı. Polis, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, maske takıp-takmadıklarını kontrol etti. Maske takmayan sürücü ve yolcular, maske takmaları konusunda uyarıldı. Ekipler ayrıca sürücü ve yolculara koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, dışarı çıkma sebebini sordu. Polis, kontrollerin ardından araçtakileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:08 Kaynak: DHA
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