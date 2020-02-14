Polisten ceza yazdığı kişiye 'hakaret' suçlaması - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, polis ve jandarma trafik ekipleri, emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için durdurulan otomobil sürücüsü Mustafa E.'nin, kendisine ceza kesen polis memuruna hakaret ettiği öne sürüldü. 132 liralık para cezası uygulanan Mustafa E. hakkında, polis memurunun şikayetçi olması üzerine yasal işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliği bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Kemer Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından bu sabah uygulama yapıldı. Kuzdere Mahallesi'nde jandarma ekipleri, 55 sürücüye, 'emniyet kemeri takmamak' suçundan 8 bin 660 liralık ceza uyguladı. Hacizli araç otoparka çekilirken, 4 araç da trafikten men edildi.

Aynı saatlerde Atatürk Caddesi 'nde uygulama yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takılı olmadığı için 01 AAP 578 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa E.'yi durdurdu. Polisle tartışan Mustafa E., uygulamanın şehir içinde değil ana yollarda yapılması gerektiğini savundu.

"Cezayı yazacaksanız yazın ama bu yaptığınız helal değil. Aptalca bir iş. Bakın kamera da orada" diyen Mustafa E.'nin, kendisini durduran trafik polisi Yıldıray Çaptır'a da hakaret ettiği öne sürüldü. Mustafa E.'nin tepkisinin ardından polis memuru, telsizle asayiş ekiplerine durumu bildirerek, destek istedi.

POLİS MEMURU, ŞİKAYETÇİ OLDU

Mustafa E. hakkında 'emniyet kemeri takmamak' suçundan 132 liralık para cezası uygulandı. Daha sonra olay yerine gelen asayiş ekipleri eşliğinde Mustafa E. ve polis memuru Yıldıray Çaptır, polis merkezine gitti. Çaptır, Mustafa E.'den kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mustafa E., ifadesinin alınmasının ardından bırakıldı.