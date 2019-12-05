Adana'da 12 gün içeresinde 3 çocuğun evlerinin önünde oynarken araç altında kalarak can vermesinden sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü sokak sokak gezerek, hem çocukları hem anneleri uyardı.



Adana'da geçtiğimiz Kasım ayının 19'u ile 1 Aralık arasında yaşları 2, 3 ve 6 yaşındaki 3 çocuk evlerinin önünde oynarken araç altında kalarak hayatını kaybetti. İlk kazada 19 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde Erol Bartan (6) evinin önünde oynarken kamyonet altına kalarak can verdi. Annesinin terk ettiği 4 çocuktan biri olan Erol Bartan ölünce ona hem annelik yapan hem de ablalık yapan Hatice Bartan ise "Annesizlik böyle bir şey annem olsa bunlar başımıza gelmez" diye feryat etmişti.



İkinci kaza ise 20 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşındaki Mahmut Dello evlerinin önündeki tezgahtan simit almaya giderken çöp arabasının altında kalarak hayatını kaybetti.



1 Aralık'ta meydana gelen kazada ise 2 yaşındaki Birgül Binen evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetmiş, acılı anne de kızına aldığı ve hiç giymediği kıyafetleri cesedinin üzerine örtmüştü.



Bu çocuk ölümleri nedeniyle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerini yanına çağırıp çocukların ölmemesi, anaların yüreğinin yanmaması için çok acil sokak sokak gezilerek hem çocukların hem de annelerin uyarılmasını içeren bir proje geliştirmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine "Çocuklar Ölmesin" projesini hayata geçiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, timler oluşturarak Adana'daki hem kazaların yaşandığı mahallelerde hem de müstakil evlerin bulunduğu diğer mahallelerde sokak sokak gezip hem çocukları hem de anneleri tek tek uyardı. Polis sokakta oynayan çocukları görünce onlarla sohbet edip, "Sokakta oynamak çok tehlikeli geçtiğimiz günlerde 3 çocuk bu nedenle hayatını kaybetti. Siz de oynamak istiyorsanız parka ya da okul bahçelerine gidin. Kesinlikle bu dar sokaklarda oyun oynamayın" diye uyardı.



Polis sokaktaki annelerin yanı sıra zillere basarak da anneleri uyardı. Polis annelere çocuklarını tek başına sokağa göndermemesi gerektiği uyarısında bulundu. Anneler ise polisin bu uyarısının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Polisin bizi ve çocuklarımızı düşünmesi bizi çok mutlu etti" dedi.



Polis özellikle evlerin kapısının direk yola açıldığı aileleri uyarmayı ihmal etmedi. - ADANA