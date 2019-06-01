Son Dakika Haberleri: Polisten çocuklara bayram hediyesi
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Polisten çocuklara bayram hediyesi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisler, ihtiyaç sahibi çocukları giyim yardımıyla sevindirdi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisler, ihtiyaç sahibi çocukları giyim yardımıyla sevindirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ile Marmaris Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, polis-çocuk kaynaşmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi çocuklara yardım kampanyası başlattı.
Bu kapsamda, Marmaris ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi çocuklar tespit edildi.
Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara muhtarlar aracılığıyla bayramlık kıyafetlerin dağıtımı yapıldı.
Ayrıca ihtiyaç sahipleri çocukların ailelerine de giyecek yardımı ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:08 Kaynak: AA
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