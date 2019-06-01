Polisten çocuklara bayram hediyesi
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisler, ihtiyaç sahibi çocukları giyim yardımıyla sevindirdi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:08 Kaynak: AA
'nın Marmaris
ilçesinde polisler, ihtiyaç sahibi çocukları giyim yardımıyla sevindirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polis
Şubesi ile Marmaris Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, polis-çocuk kaynaşmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi çocuklara yardım kampanyası başlattı.
Bu kapsamda, Marmaris ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi çocuklar tespit edildi. Ramazan Bayramı
öncesinde çocuklara muhtarlar aracılığıyla bayramlık kıyafetlerin dağıtımı yapıldı.
Ayrıca ihtiyaç sahipleri çocukların ailelerine de giyecek yardımı ulaştırıldı.
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum
Şekercilerde bayram hareketliliği
İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi
Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi