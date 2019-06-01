Polisten çocuklara bayram hediyesi
1 saat önce
Marmaris'te polis, ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına bayram dolayasıyla kıyafet hediye etti.
Marmaris
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
'te polis, ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına bayram dolayasıyla kıyafet hediye etti. Muğla
İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Marmaris TDP Büro Amirliği görevlilerince ilçede yaşayan maddi durumu iyi olmayan çocuklara bayram dolayısıyla kıyafet hediye etti. Marmaris TDP Büro Amirliği ekipleri, mahalle muhtarlarıyla yapılan iş birliği çerçevesinde dar gelirli aileleri belirledi. Dar gelirli ailelerin çocuklarına alınan kıyafetler, polisler tarafından çocuklara teslim edildi. - MUĞLA
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