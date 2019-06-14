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Polisten çocuklara karne sürprizi

57 dakika önce

Polisten çocuklara karne sürprizi Adana polisi ilkokul çocuklarının karnesini dağıtıp onlara oyuncak bebek ve araba hediye etti Çocuklar ilk kez polisten karne aldıklarını söyleyip hediye için teşekkür ettiADANA - Adana polisi ilkokul çocuklarının karnesini dağıtıp onlara oyuncak bebek ve...

Polisten çocuklara karne sürprizi
Adana polisi ilkokul çocuklarının karnesini dağıtıp onlara oyuncak bebek ve araba hediye etti
Çocuklar ilk kez polisten karne aldıklarını söyleyip hediye için teşekkür etti
ADANA - Adana polisi ilkokul çocuklarının karnesini dağıtıp onlara oyuncak bebek ve araba hediye etti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal İlkokulunda çocukların karne heyecanına ortak oldu. Polisler önce çocukların isimlerini tek tek okuyup karnelerini verdi. Polis erkek çocuklara karnenin yanında oyuncak araba, kız çocuklara ise oyuncak bebek hediye etti.
Karne dağıtımından sonra ise çocuklara polis kimlik kartı veren polisler, onları suçlulara karşı uyardı. Çocuklar ilk kez polisten karne aldıklarını belirterek, "Polislerin bizi düşünmesine çok sevindik. Ayrıca oyuncak verdikleri için de çok mutlu olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dediler.
Polisten çocuklara karne sürprizi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
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