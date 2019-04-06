Son Dakika Haberleri: Polisten Çocukları Mutlu Eden Hediye

Polisten Çocukları Mutlu Eden Hediye

1 saat önce

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla çocuklara oyuncak hediye etti.

Polisten Çocukları Mutlu Eden Hediye, System.String[]
Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla çocuklara oyuncak hediye etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları, mahalleleri ziyaret ederek, çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi verdi, oyuncak dağıttı.

Oyuncak alan çocuklar yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, polislere teşekkür etti.

Sason İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Polis Haftası etkinliklerinin 10 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, ilçede de yaklaşık bir haftadır çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini söyledi.

Merkez Camisi'nde yoğun bir katılımla tüm şehitler için mevlit programı düzenlediklerini belirten Sudagezer, şöyle konuştu:

"Özellikle ilçe merkezine uzak konumda bulunan kenar mahalleleri ziyaret ederek, minik öğrencilere hem polisin görevlerini anlatıyoruz hem de onlara oyuncak dağıtıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, ebediyete intikal etmiş polis kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:59 Kaynak: AA

Sason, Polis, Güncel
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