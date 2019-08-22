Son Dakika Haberleri: Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı baskın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

29 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı baskın, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince toplam 6 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar neticesinde 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi. E.O.Ç., F.Ş.K. ve M.K.Ç. gözaltına alınırken, V.K. firar etti. Şüpheliler adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis merkezinin önünde silahlı-sopalı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Bursa'da bir uyuşturucu satıcısı, kendisine satış yaptırmayan şahsa kurşun yağdırdı Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:00:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]