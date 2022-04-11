Polisten denetimde durdurduğu motokuryeye akılalmaz sözler: İstersen kaç, sıkarım beynine - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten denetimde durdurduğu motokuryeye akılalmaz sözler: İstersen kaç, sıkarım beynine

11.04.2022 10:32

İzmir'de bir motokurye, trafik polisi tarafından durduruldu. Kurye ve polislerin arasındaki gerginlik, kısa sürede tartışmaya döndü. Kuryeden ehliyetini isteyen polis, şahsın "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" demesi üzerine çıldırdı. Polis, kuryeye "İstersen kaçmayı dene. Beynine sıkarım bir tane'' derken o anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

İzmir'de polis ekipleri ünlü bir online alışveriş sitesinin motokuryesini durdurdu. İki polis, şahsın üzerini ve motosikleri arayıp ehliyet istedi.

"BEYNİNE SIKARIM"

O anlarda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" dedi. Bunun üzerine bir polis, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullandı.

''BANA ARTİSLİK YAPMA''

Bunun üzerine kurye çalışanı başka ekip istediğini dile getirince taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin, ''Ben neyim? Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım'' sözleri üzerine kurye, şiddet uyguladıklarını söylediği polislere ''Bana kaba davranamazsınız, şiddet uygulayamazsınız'' sözlerini sarf etti.

Kuryenin o anları cep telefonu ile kayda alması üzerine polisin "Alnımdan çek, senin hakkında işlem yapacağım. Seninle uğraşacağım" dediği duyuldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu video kısa sürede de sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar polisin kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
İzmir futbolunda korkulan senaryo gerçek oluyor İzmir futbolunda korkulan senaryo gerçek oluyor Son dakika haber | 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti Son dakika haber | 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten denetimde durdurduğu motokuryeye akılalmaz sözler: İstersen kaç, sıkarım beynine - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi!
10:27 Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:39:07. #1.12#
SON DAKİKA: Polisten denetimde durdurduğu motokuryeye akılalmaz sözler: İstersen kaç, sıkarım beynine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement