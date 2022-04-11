Polisten denetimde durdurduğu motokuryeye akılalmaz sözler: İstersen kaç, sıkarım beynine - Son Dakika

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İzmir'de polis ekipleri ünlü bir online alışveriş sitesinin motokuryesini durdurdu. İki polis, şahsın üzerini ve motosikleri arayıp ehliyet istedi.

"BEYNİNE SIKARIM"

O anlarda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" dedi. Bunun üzerine bir polis, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullandı.

''BANA ARTİSLİK YAPMA''

Bunun üzerine kurye çalışanı başka ekip istediğini dile getirince taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin, ''Ben neyim? Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım'' sözleri üzerine kurye, şiddet uyguladıklarını söylediği polislere ''Bana kaba davranamazsınız, şiddet uygulayamazsınız'' sözlerini sarf etti.

Kuryenin o anları cep telefonu ile kayda alması üzerine polisin "Alnımdan çek, senin hakkında işlem yapacağım. Seninle uğraşacağım" dediği duyuldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu video kısa sürede de sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar polisin kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.