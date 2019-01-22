Polisten Dolandırıcılık Operasyonu
1 saat önce
Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile bir ikamete operasyon düzenlendi.
Batman
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile bir ikamete operasyon düzenlendi.
5 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 2 hard disk, 1 adet yazıcı, 1 adet kağıt kesme aleti, şirketler adına düzenlenmiş evraklar ve 85 adet geçersiz ibareli 50 Türk Lirası görünümünde para ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan 4 şahsa adli işlem yapıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:10 Kaynak: İHA
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