Son Dakika Haberleri: Polisten Dolandırıcılık Operasyonu

Polisten Dolandırıcılık Operasyonu

1 saat önce

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile bir ikamete operasyon düzenlendi.

Polisten Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile bir ikamete operasyon düzenlendi.

5 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 2 hard disk, 1 adet yazıcı, 1 adet kağıt kesme aleti, şirketler adına düzenlenmiş evraklar ve 85 adet geçersiz ibareli 50 Türk Lirası görünümünde para ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan 4 şahsa adli işlem yapıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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