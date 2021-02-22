Polisten down sendromlu Altan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri down sendromlu Altan Atabey'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timi ekipleri, Kandilli beldesinde yaşayan down sendromlu Altan Atabey'i doğum gününde mutlu etti. Polislere sevgisinden dolayı doğum gününde polisleri görmek isteyen Altan için Yunus ekipleri harekete geçti. Üzerinde polis amblemi olan doğum günü pastasıyla Atabey ailesini ziyaret eden ekipler, Altan Atabey'in doğum gününü kutladı. 32 yaşına giren Altan'a Fenerbahçe forması da hediye edildi. Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Altan, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. - ZONGULDAK