Polisten drone destekli "güvenli bayram" denetimi
1 saat önce
Denizli'de, polis tarafından "güvenli bayram" uygulaması kapsamında havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
'de, polis tarafından "güvenli bayram" uygulaması kapsamında havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 39 sürücüye toplamda 6 bin 244 lira para cezası kesildi.
Denetimler İl Emniyet Müdürlüğü
Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli- Muğla
karayolu Acıpayam
Bulvarı üzerinde yapıldı. Denetimlerde ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgede drone ile emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit etti. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler görüntülendikten sonra Cankurtaran
yakınlarından oluşturulan kontrol noktasında durdurularak haklarında işlem yapıldı.
Yaklaşık iki saatlik denetim 39 sürücüye 6 bin 244 lira ceza kesildi. - DENİZLİ
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