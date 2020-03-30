Polisten drone ile 'Evde kal' uyarısı - Son Dakika

Polisten drone ile 'Evde kal' uyarısı
6 saat önce
İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yapılmaya devam ediliyor.
İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Sultanbeyli
'de polis ekipleri drone ile sokakta gezen vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulunmaya devam ediliyor. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli meydanında dolaşan vatandaşları drone ile evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekipler, yunus polislerinin de desteğiyle meydanda dolaşan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:16 Kaynak: DHA
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