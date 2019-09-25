Son Dakika Haberleri: Polisten 'dumansız araçlar' uygulaması
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Polisten 'dumansız araçlar' uygulaması

53 dakika önce

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yavuz Selim Meydanı'nda 'dumansız araçlar' uygulaması yaptı.

Polisten 'dumansız araçlar' uygulaması, System.String[]

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yavuz Selim Meydanı'nda 'dumansız araçlar' uygulaması yaptı.


Amasya'da sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetleyen polisler, 2 noktada görevli polislerin katılımıyla yaptıkları 'dumansız araçlar' uygulaması gün boyu devam etti. Toplam 10 araç sürücüsüne sigara yasağına uymadığı için 153 TL para cezası kesildi. Polisler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen araç sürücüsü İbrahim Özlü, "Gayet yerinde bir uygulama, bende böyle bir şey olmasını isterdim zaten. Memnunum ben bu uygulamadan. Güzel bir uygulama. Kurallara da uyuyoruz, kurallara değil de kendi sağlığımız içinde lazım bu. Zaten kural, uymamız gerekiyor" dedi. - AMASYA

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Selim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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